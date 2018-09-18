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48 milyon lira Beşiktaş'ta kaldı

Sözleşmesi karşılıklı fesh edilen Negredo, 1,1 milyon euroluk alacağını bıraktı.

18 Eylül 2018 Salı 09:56
48 milyon lira Beşiktaş'ta kaldı

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo defteri resmen kapandı. Siyah-beyazlı kulüp, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'la anlaşan ve önceki gün izinsiz olarak Dubai'ye giden 33 yaşındaki İspanyol golcünün sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesh etti.

Kartal'a 2017-18 sezonunun başında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Valencia'dan transfer olan Negredo ile senelik 4 milyon 350 bin euro garanti ücret karşılığında 2+1 yıllık sözleşme yapılmıştı. Yüksek maaşına karşılık performansıyla beklentileri tam olarak karşılayamayan deneyimli oyuncunun, Al Nasr'a gitmek için 1,1 milyon euro tutarındaki 2,5 aylık alacağından vazgeçtiği belirlendi. 

Negredo'ya içinde bulunduğumuz sezon için 4 milyon 350 bin euro ödemekten kurtulan Beşiktaş, İspanyol golcünün menajerlik ücretini de Al Nasr'a yükledi. Siyah-beyazlı kulüp bu operasyon neticesinde toplamda yaklaşık 6,5 milyon euroluk (48 milyon lira) yükümlülükten kurtulmuş oldu. Beşiktaş'ın böylece yıllık maaş bütçesi konusunda da elinin bir hayli rahatladığı aktarıldı.

2 YIL İÇİN 8 MİLYON

Al Nasr'la 2 yıllık anlaşma sağlayan Alvaro Negredo toplamda 8 milyon euro garanti ücret kazanacak. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, 33 yaşındaki İspanyol oyuncuya bu sezon 4,5 milyon euro, önümüzdeki sezon için ise 3,5 milyon euro ödeyecek.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 09:56
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