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48 ilde kripto askerlere dev operasyon

48 ilde FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu belirlenen 271 askere operasyon başlatıldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 08:14
48 ilde kripto askerlere dev operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin büyük bölümü muvazzaf askerler... Şüpheliler arasında bir de emekli general ve bir bölümü muvazzaf 10 Albay bulunduğu öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları anlaşılan Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK)mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın yönettiği operasyonda 271 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah 05.00 sularında operasyon için düğmeye basan İstanbul Terörle Mücadele şube Müdürlüğü şüphelilere ait adreslerde hakimlik kararı ile arama ve gözaltı işlemi uyguladı. İstanbul merkezli 48 ilde aynı anda yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerindeki dijital delillere el konuldu.

Şüphelilerin büyük bir bölümünün muazzaf askerler oldukları, hedef şahıslar arasında bir bölümü muvazzaf 10 Albay bulunduğu, bir şüphelinin ise emekli general olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Anadolu yakasında ki dört ayrı ankesörlü teklefon üzerinden FETÖ mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları belirlenen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Ankesör telefonların bulunduğu İşyerlerinin ikisinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki büfe, ikisinin ise Burgurlu ile Ünalan'daki kuruyemişçi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce aynı soruşturma kapsamında üç ayrı dalga operasyon düzenlenmiş çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı Soruşturma dosyasında çok sayıda itirafçı ifadesi de bulunuyor.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 08:14
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