4,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7.32 km olarak ölçüldü.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7.32 km olarak ölçüldü.
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