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48 bin kişinin kimlik bilgilerini ele geçiren çete çökertildi

İstanbul’da ulusal bankalara ait internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının sahtelerini yapıp yasa dışı çağrı merkezi kurarak müşterilerin kimlik bilgileri ile şifrelerini ele geçiren çeteye polis ve jandarma operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 17’si tutuklandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:39
48 bin kişinin kimlik bilgilerini ele geçiren çete çökertildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’da yasa dışı çağrı merkezi kurarak vatandaşın banka bilgilerini ele geçiren ve toplam 43 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılık çetesini çökertmek için çalışma başlattı. Gerçekleştirilen fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından şüphelilerin yerlerini tespit eden Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

8 ilçede operasyon

Jandarma ekipleri, Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt, Ataşehir, Kartal, Pendik, Bahçelievler ve Maltepe ilçelerinde bulunan örgüte ait adresler ile lüks rezidanslarda bulunan 4’ü yasa dışı çağrı merkezi olmak üzere toplam 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

48 bin kişinin bilgilerini ele geçirmişler

Eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini gerçekleştirmekte kullandıkları tespit edilen 1 adet masaüstü bilgisayar, 40 adet dizüstü bilgisayar, 53 adet cep telefonu, 3 adet tablet, 167 adet SIM kart, 76 adet banka kartı, 16 adet taşınabilir modem cihazı, 1 adet Pos cihazı, 48 bin vatandaşın kimlik, hesap ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu liste, 7 adet lüks otomobil ve suçtan elde edilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

43 milyon TL'lik vurgun

Çökertilen organize suç örgütünün bugüne kadar toplamda 11 farklı ulusal bankaya ait internet sitesinin sahtesini yaparak, Facebook, Instagram vb. sosyal medya uygulamalarına yerleştirdikleri reklam uzantıları sayesinde sahte internet bankası sayfasına yönlendirdikleri mağdur vatandaşların hesap numaralarını ve internet bankacılığı şifrelerini ele geçirdikleri, bu şekilde on binlerce vatandaşı yaklaşık 43 milyonluk zarara uğrattığı belirlendi.

Lüks rezidans ve sitelerde hayat

Aylar süren çalışmalar, fiziki ve teknik takipler ile Bankalararası Kart Merkezleri ile yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, bahse konu organize suç örgütüne ait 7 ayrı ilçe ve 19 farklı adres tespit edildi. Bahse konu adreslerde araştırmalarına devam eden ekipler tarafından adreslerin tamamının güvenlikli siteler ile lüks rezidanslar olduğunu belirlendi. Örgüt üyelerinin Jandarma’nın takibine yakalanmamak ve olası bir operasyonu önceden fark edip kaçabilmek amacıyla, kapı girişlerinde bulunan zil kapaklarının altına ve alarm cihazına güvenlik kameraları gizledikleri görüldü.

361 farklı suçtan aranıyordu

Düzenlenen operasyonlar neticesinde örgüt lideri H.H.E. ile örgüt yöneticisi F.E.’nin de aralarında bulunduğu 21 kişi yakalandı.

Yakalanan organize suç örgütü üyelerinden Ö.E.’nin 6 yılda 45 farklı ilde 361 farklı nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı.

17 kişi tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alınan 21 şüphelinin 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vatandaşlara uyarı

Geçtiğimiz yıl aynı yöntemlerle vatandaşı dolandıran 39 kişilik bir organize suç örgütünü daha çökerten Jandarma ekipleri, dolandırıcıların sürekli taktik geliştirdiğini, vatandaşın sahte banka linklerine itimat etmemesi gerektiğini vurgulayarak, hiçbir bankanın vatandaştan şifre istemeyeceği konusunda vatandaşı uyardı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:39
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