471 yıllık tarihi hamam satışa çıkarıldı! Rekor kıran fiyatı ise dudak uçuklattı
Mimar Sinan tarafından yapılan 471 yıllık tarihi Kapıağası Yakup Ağa Hamamı, 96 milyon TL’den satışa çıkarıldı.05 Ekim 2018 Cuma 18:18
İstanbul Kocamustafapaşa'daki tarihi yapı fiyatıyla rekor kırdı.
96 milyon TL isteniyor
Mimar Sinan tarafından 1547 yılında yapılan Kapıağası Yakup Ağa Hamamı, 96 milyon TL yani 16 milyon dolardan satışa çıkarıldı..
Hamamı satışa sunan firmanın yetkilisi, ilanın yeni olmasına rağmen ilginin çok fazla olduğunu açıkladı.
Takvim'e konuşan satış yetkilisi, "Yabancı işadamları yoğun ilgi gösteriyor. İlk sırada ise Araplar yer alıyor. Çok önemli işadamlarından teklifler aldık" ifadesini kullandı
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