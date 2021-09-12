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Ekonomi 47 yıldır üretim yapıyor! Keban Barajı ve HES’den 151 milyar liralık katkı
Ekonomi

47 yıldır üretim yapıyor! Keban Barajı ve HES’den 151 milyar liralık katkı

Türkiye’de 47 yıldır kesintisiz enerji üretimini sürdüren Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralinin (HES), ülke ekonomisine katkısı 151 milyar lira olarak hesaplandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 10:19:00 -
47 yıldır üretim yapıyor! Keban Barajı ve HES’den 151 milyar liralık katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Keban Barajı ve HES’in kurulduğu dönemde ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 20’sini tek başına karşıladığını söyledi. Dündar, Keban Barajı ve HES’in 47 yılda yaklaşık 270 bin 172 gigawattsaat enerji ürettiğini, ülke ekonomisine yaklaşık 151 milyar lira katkı sağladığını bildirdi. Dündar, “Bu tür projelerin ülkemize kazandırılması çok önemli. Bu projeler ile ülkemizin enerji ihtiyacına ciddi manada katkı sunulmakta.” dedi. Rehabilitasyon projesinin tamamlanmasıyla KEBAN HES’in daha nice seneler ülkenin enerji ihtiyacını karşılamaya devam edeceğini aktaran Kuzgun, TÜBİTAK’ın yaptığı işlerin yatırım bedelinin yaklaşık 25 milyon avro olduğunu EÜAŞ’ın ilerleyen süreçte trafolarda yapacağı çalışmalarla Keban HES için yürütülen rehabilitasyon projesinin yatırım bedelinin yaklaşık 50 milyon avro seviyesine ulaşacağını belirtti.

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