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Gündem 47 ilde eş zamanlı darbe: 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ve 14 milyon 200 bin adet hap!
Gündem

47 ilde eş zamanlı darbe: 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ve 14 milyon 200 bin adet hap!

Yeniakit Publisher
2023-12-21 08:48:00 -
47 ilde eş zamanlı darbe: 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ve 14 milyon 200 bin adet hap!

"Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 47 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOGÜÇ-40” Operasyonunda; 1 ton 156 kg uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi"

İçişlerinden yapılan açıklamaya göre uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 47 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOGÜÇ-40” Operasyonunda; 1 ton 156 kg uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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