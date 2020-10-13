46 kedicik mağdur etmiş... İtirafçı olan şahıstan ağızları açık bırakan açıklamalar

Adnan Oktar Suç Örgütü, yıllarca dini suistimal ederek insanları kandırdı. Birçok suçtan yargılanan örgüt elebaşı Adnan Oktar ve örgüt mensupları hakkında, uzun süre grup içinde yer alan Özkan Mamati de önemli açıklamalarda bulundu.

Hürriyet’ten Aydemir Kadıoğlu’nun haberine göre; Adnan Oktar grubuna 18 yaşındayken, 2000 yılında, katılan Mamati 2018 yılına kadar grubun bir müridiydi.

Adnan Oktar’ın yargılandığı davada Mamati’nin itirafları önemli deliller arasında yerini aldı. İtirafçı olan Mamati, Adnan Oktar’ın 46 ‘kediciğinin’ kendisi hakkında birçok suçlamayla 63 farklı uzaklaştırma kararı çıkardığını söyledi.

Mamati, Adnan Oktar’ın müritlerinin kendisi hakkında Çince bir site kurup kendisine ‘iftira’ attıklarını da belirtti. Mamati, “46 kadın taciz, iftira, tehdit gibi suçları isnat ederek hakkımda 63 uzaklaştırma kararı çıkardı” diye konuştu.