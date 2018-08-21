46 düzensiz göçmen daha yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi Sarısu mevkisinde devriye görevi yürütürken yolda bir grubu fark etti.

Yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 11'i çocuk 8 aileden oluşan 46 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi.

Düzensiz göçmenlerden hamile bir kadın rahatsızlığı nedeniyle Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğerleri de sağlık kontrolünün ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.