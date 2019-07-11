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457 terörist etkisiz hale getirildi

1 Ocak-11 Temmuz 2019 tarhileri arasında terör örgütü PKK'ya yönelik şehir ve kırsalda düzenlenen 65 bin 556 operasyonda 165'i ölü, 116'sı sağ, 176'sı teslim olmak üzere toplam 457 terörist etkisiz hale getirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:03
457 terörist etkisiz hale getirildi

Son yıllarda iç güvenlik operasyonları kapsamında Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Polis Özel Harekat, Emniyet ve Jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile denizlerde Sahil Güvenlik Komutanlığının terörle mücadeleye yönelik yürüttükleri başarılı operasyonlara bir de yerli ve milli teknolojilerle üretilen İHA, SİHA ve ATAK helikopterlerinin eklenmesi ile birlikte terörle mücadelede adeta destan yazılıyor. Kırsalda mağaralarda kapana sıkışan terör örgütü en ufacık hareketinde etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerinin bu operasyonları terör örgütü içinde huzursuzluğa neden oluyor. Örgütten kaçışların ve örgüt içi infazların son dönemde arttığını ifade eden güvenlik kaynakları, terör örgütü içinde teslim olmanın son yılların en üst seviyesine çıktığını, örgüte katılımların ise son yılların en düşük seviyesinde olduğunu belirtiyor.

Son yıllardaki operasyonlarla darbe üstüne darbe alan terör örgütleri bitme noktasına geldi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 1 0cak-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında PKK’ya yönelik şehirlerde ve kırsalda toplam 65 bin 556 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 165’ı ölü, 116’sı sağ, 176’sı teslim olmak üzere toplam 457 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince 2018 yılında PKK’ya yönelik 104 bin 534 iç güvenlik operasyonunda ise 681 terörist ölü, 294 terörist sağ, 22 terörist yaralı, 383 terörist teslim olmak üzere toplam bin 380 terörist etkisiz hale getirildi. 2017 yılında ise gerçekleştirilen 60 bin 733 operasyonda toplam bin 953 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların bin 124'ü ölü, 388’i sağ, 24’ü yaralı ele geçirilirken, 417’si ise güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Eylül-31 Aralık 2016 tarihlerinde ise PKK yönelik şehirlerde ve kırsalda toplam 59 bin 863 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 2 bin 632 terörist ölü, 990 terörist sağ, 64 terörist yaralı, bin 86 terörist teslim olmak üzere toplam 4 bin 772 terörist etkisiz hale getirildi.

452 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerine yönelik yürütülen başarılı operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristler arasında FETÖ, DHKP-C, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütlerinin sözde yöneticileri arasında olan ve İçişleri Bakanlığının 'Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan örgüt mensupları da bulunuyor. Tüm örgütlerin sözde üst düzey yöneticileri arasında 18 kırmızı kategori, 21 mavi kategori, 28 yeşil kategori, 33 turuncu kategori, 214 gri kategori, 138 liste olmak üzere 452 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Terör eylemleri gerçekleşmeden engellendi

1 Eylül 2016 ile 10 Temmuz 2019 tarihleri arasında birçok PKK eylemi engellendi. 2016’da 271, 2017’de 684, 2018’de 357, 2019'da ise 10 Temmuz 2019 kadar olan dönemde 123 PKK eylemi engellendi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:03
  1. pkk
  2. teröristler

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