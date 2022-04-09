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Gündem 454 Afgan göçmen sınır dışı edildi!
Gündem

454 Afgan göçmen sınır dışı edildi!

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2 günde toplam 454 Afgan ülkelerine gönderilmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 08:12:00 -
454 Afgan göçmen sınır dışı edildi!

Ağrı genelinde farklı tarihlerde güvenlik güçlerince yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezinde bir süre barındırılan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerden 227'si İl Göç İdaresi araçlarıyla 3 kafile halinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilerek güvenlik kontrolünde salona alındı.

Ekiplerce burada şahsi eşyaları teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan göçmenler, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

Uçak, işlemlerin tamamlanmasının ardından Afganistan'ın başkenti Kabile' gitmek için havalandı.

Kentte, dün yapılan uçak seferiyle birlikte 2 günde toplamda 454 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderilmiş oldu.

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