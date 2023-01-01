450 kilometreden fazla menzili var! Envantere giriyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın isterlerine göre tasarlanan ERALP Hava Arama Radarı, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından, "Fark edilmeden fark etmek, vurulmadan vurmak" sözüyle ifade edilmişti.

Fabrika kabul testleri Kasım ayında tamamlanan Erken İhbar Radar Sistemi ERALP; 2023’ün ilk günlerinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek. Aynı zamanda ERALP üzerinden geliştirilen ve SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi’nde kullanılan Uzun Menzilli Arama Radarı UMAR da 2023 yılı içerisinde teslim edilecek.

ERALP Radarı sayesinde Türk Hava Kuvvetleri, Fransa’dan tedarik edilen ve lojistiğinde problemlerle karşılaşan mevcut erken ihbar radarlarını çok daha teknolojik bir milli muadiliyle değiştirmiş olacak. ERALP Radarı, AESA yapısında olması hasebiyle çok yüksek teknoloji seviyesine sahip.

ERALP Erken İhbar Radar Sistemi

Uzun menzilli erken ihbar amaçlı geliştirilen, AESA ve sayısal hüzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, yeni nesil S-Bant bir radardır. Hava soluyan hedeflerin yanı sıra balistik füzelerin ve görünmezlik teknolojisine sahip/düşük RKA’lı hedeflerin uzun menzilden tespit ve takip kabiliyetine de sahiptir. ERALP, AESA ve sayısal hüzme oluşturma mimarisi ve çok kanal almaç yapısı sayesinde aynı anda birden fazla hüzme oluşturma yeteneğine sahiptir.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; S Band frekansında yayın yapacak radarın azami menzili, 450+ kilometre.

Milli imkanlarla geliştirilen ERALP ’in, tespit ve takip performansını artırmak amacı ile meteorolojik verileri kullanabilme özelliği bulunuyor. ERALP’i oluşturan radar, haberleşme/komuta kontrol ve güç alt sistemleri taktik araçlar üzerinde taşınıyor. Bu nedenle yüksek hareket kabiliyetine sahip olan ERALPin, kurulum ve toplanması için herhangi bir sökme takma işlemine ihtiyaç duyulmuyor. Radar mevcut radar ağlarına bağlanarak AWCIES formatındaki mesajlarla, 3B hava resmini diğer sistemlerle ve Kontrol İhbar Merkezleri ile telsiz veya Radyo-Link’ler üzerinden paylaşabiliyor.

Radar, özellikle balistik füze savunması için kritik olan, diğer ERALP’ler ile veri füzyonu yapma ve hedef devretmek üzere iz bilgilerini aktarma özelliklerine sahiptir. Radarın operasyonel modlarını desteklemek amacıyla uzun menzilli Mod 5 IFF sorgulayıcı, yüksek kazançlı bir IFF anteniyle entegre edildi. ERALP’in sahip olduğu AESA mimarisi ve modüler tasarım yaklaşımı, düşük maliyetli bakım ve yüksek kullanıma hazır olma oranı kavramlarını destekliyor.

Geniş frekans bandında frekansta ve zamanda hareketlilik, yan hüzme karartma, düşük yan hüzme seviyelerine sahip olma gibi elektronik korunma özelliklerine de sahiptir.

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