4.5 yıldır nerelerdeydin İmamoğlu? ‘Yalantram’ Seçimler yaklaşınca proje uydurmaya başladılar ‘Anadolutram’

İBB, Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerini birbirine bağlayacak olan AnadoluTRAM tramvay hattına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. İBB Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu oluşturan Maltepe-Kadıköy ve Üsküdar arasında yeni bir tramvay hattı inşaası için çalışmalara başladığını duyurdu. Göreve geldiğinden bu yana İstanbul’a hizmet getirmeyerek cumhurbaşkanlığı ya da CHP genel başkanlığı peşinde koşan İmamoğlu seçimler yaklaşınca hayali projeleri ortaya atmaya başladı.

İBB Raylı Sistemler Projeler Şube Müdürü Setenay Uludağ, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz buna Anadolu Yakası'nın tramvayı diyoruz. Adına da 'AnadoluTRAM' dedik. Yaklaşık 21.3 km uzunluğunda ve 33 istasyondan oluşan; Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar olmak üzere 3 ilçeyi hafif raylı sistemle tramvayla bağlayan bir projemiz" ifadelerini kullandı. Bu vaatlere kanmayan vatandaşlar “İmamoğlu bu zamana kadar nerelerdeydi? Seçimler yaklaşınca mı hizmet akıllarına geldi” dediler.