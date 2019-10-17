4,5 yıl sonra Cuma hutbesi okunacak

İslam ve Müslüman düşmanı PKK/YPG, kuzey Suriye’de sivil halka inançlarını yaşamayı bile yasaklamış... Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan ilçelerine geri dönen Tel Abyadlı siviller, YPG/PKK’nın yaklaşık 4,5 yıllık işgali sırasında dini özgürlüklerini ellerinden aldığını, saflarına katmak için baskı uyguladığını ve Arapları zorla göç ettirdiğini söyledi.

Sabah namazı kılamıyorduk

İlçe merkezinin YPG/PKK’lı teröristlerden alınmasını uzun yıllardır bekleyen binlerce Tel Abyadlının dönüşleri başladı. Yaklaşık 4,5 yıl aradan sonra evlerine dönen Tel Abyadlılar yaşadıkları mutluluğu ve örgütün ihlallerini anlattı. Evine dönenlerden Vaddah Suhne, “Kürtler bizim kardeşimizdir. Evlerimize ve mallarımıza el koyan terör örgütü, bizleri yerimizden etti. Uzun yıllar buradaki ailelerimizi göremedik. Bu bölgede yoğunlukla Araplar yaşıyordu. Ama örgüt aşırı derecede bize karşı ayrılıkçı politika uyguladı” diye konuştu.

Suhne, “Dini hayatımıza müdahale ettiler. Sabah namazlarını kılamaz hale gelmiştik. Örgüt Tel Abyad’da Cuma hutbelerinin okunmasını yasaklamıştı. Ezanlar da okunmuyordu. Allah ve Türkiye’nin yardımı ile topraklarımıza, evlerimize, akrabalarımızla kavuştuk. Örgüt döneminde buradaki insanlar tıpkı bir cezaevinde yaşıyorlardı. Bölge tıpkı vahşi hayvanların bulunduğu bir ormana dönüşmüştü. Kim kime yem olacağını bilmiyordu. Şimdi özgürce ibadetlerimizi yapabileceğiz” ifadelerini kullandı.

İmamlar propaganda yaptı

Tel Abyadlı Hasan Suhne de “Kürt maskesi takan” örgütün milleti zorla silah altına aldığını kaydetti. Örgütün ilçeyi işgal ettiği dönemde büyük zorluklar yaşadıklarını söyleyen Suhne, “Örgüt haraç kesiyordu. Sadece kendine yakın hissettiklerine istihdam ve iş olanağı tanıyordu. Örgüt, halkı kendi safına çekmek için onları aç bıraktı, baskı uyguladı. YPG işgal ettiği bölgelerdeki yerleşimlerin isimlerini Kürtçeye çevirdi. İmamlar, Türkiye aleyhinde propaganda yapmaya zorlandı” diye konuştu.