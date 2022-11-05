4.5 milyon Ukraynalı karanlıkta kaldı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın saldırıları sonucu ülkede 4.5 milyon kişinin elektriksiz kaldığını söyledi.
Enerji altyapılarına yönelik Rus saldırılarını “enerji terörizmi” olarak tanımlayan Zelenskiy, “Bu saldırılar düşmanımızın zayıflığını gösteriyor. Bizi savaş alanında yenemedikleri için halkımızı böyle alt etmeye çalışıyorlar” dedi.
Zelenskiy, sadece üç ay içerisinde ülkenin elektrik santrallerinin üçte birinin tahrip edildiğini bildirirken, halkı, elektrik kullanımında tutumlu olmaya çağırdı.