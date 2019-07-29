45. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası - Karadağ'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'den 8 sporcu mücadele edecek



ANKARA (AA) - 45. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası, 31 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Karadağ'da gerçekleştirilecek. Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Podgorica'da düzenlenecek organizasyona 11 ülkeden 68 sporcu katılacak. Şampiyonada Türkiye ve ev sahibi ülkenin yanı sıra, Arnavutluk, Bosna Hersek, Yunanistan, İtalya, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya mücadele edecek.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar: Erkekler: İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz, Zihni Batuhan Şahin, Talha Yiğenler Kadınlar: Sibel Altınkaya, Ece Haraç, Gülpembe Özkaya, Özge Yılmaz

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