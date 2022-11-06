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Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı
Gündem

15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı

İstanbul Belediyesi tarafından düzenlenen N Kolay 44’üncü İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 06:41:00 - 2022-11-06 07:19:10
15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 44. İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00’da araç trafiğine kapatıldı.

Polis ekipleri 15 Temmuz Köprüsüne çıkan yolları çekicilerle kapatırken, çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yolların saat 12.30’dan itibaren kademeli araç trafiğine açılacak.

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