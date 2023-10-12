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Gündem 447 çocuk, 248 kadın... Gazze'de korkunç bilanço!
Gündem

447 çocuk, 248 kadın... Gazze'de korkunç bilanço!

Yeniakit Publisher
2023-10-12 17:34:00 -
447 çocuk, 248 kadın... Gazze'de korkunç bilanço!

Filistin Sağlık Bakanlığı siyonistlerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısını paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı bin 417'ye ulaştı.

İsrail'in sivillere yönelik bombardımanı 6. günde devam ediyor.

Kahreden bilanço!

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının bin 417'ye, yaralananların sayısının ise 6 bin 268'ye yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerden 447'sinin çocuk, 248'inin kadın olduğu aktarıldı.

İsrail tarafındaysa şu ana kadar bin 300 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 300 kişi yaralandı.
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