  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 442 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

442 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de göçmen kaçaklığına yönelik yapılan operasyonlarda 442 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan 8'i göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesi ile tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 10:53:00 -
442 düzensiz göçmen yakalandı

 İzmir'de jandarma ekiplerince 10-30 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 442 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan 7 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-30 Kasım tarihleri arasında, Menderes, Çeşme, Karaburun, Aliağa, Seferihisar, Dikili, Ödemiş, Urla, Bergama, Foça ve Torbalı ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik 30 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 442 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23