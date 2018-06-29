44 eski polis hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması 44'ü eski polis memuru toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.29 Haziran 2018 Cuma 09:13
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli Kayseri, Amasya, Hatay, Konya, Malatya ve Çorum'da 4'ü eski emniyet müdürü, 44'ü eski polis memuru toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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