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Yerel 43 saniye drift atan magandaya 24 bin TL ceza uygulandı
Yerel

43 saniye drift atan magandaya 24 bin TL ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2023-08-03 09:18:00 -
43 saniye drift atan magandaya 24 bin TL ceza uygulandı

Konya'da drift atan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 24 bin 406 lira para cezası uygulandı, ehliyetine de el konuldu.

Konya'da drift atan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 24 bin 406 lira para cezası uygulandı, ehliyetine de el konuldu.

Merkez Karatay ilçesi Sarı Hoca Caddesi'nde otomobiliyle drift yapan ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan 23 yaşındaki H.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Görüntülerde, sürücünün otomobiliyle yaklaşık 43 saniye drift attığı, daha sonra oradan ayrıldığı görüldü.

Polis ekipleri, durdurduğu sürücüye 'drift yapmak’ suçundan 24 bin 406 lira idari para cezası uygulanarak, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Drift yapılan araç ise emniyet otoparkına çekildi. (İLKHA)
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