  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 43 çocuğu ilik nakliyle hayata bağladılar
Aktüel

43 çocuğu ilik nakliyle hayata bağladılar

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 3 yıl önce faaliyete başlayan Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezinde 43 çocuk, nakil sayesinde yaşama tutundu - Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay: - "Kök hücre ve kemik iliği nakli hem çocuklarda hem erişkinlerde çok önemli bir tedavi yöntemi. Onun için uygun insanlarımız kök hücre vericisi olsun" - Merkez sorumlusu Doç. Dr. Arzu Akyay: - "43 nakilde de başarı oranlarımız çok yüksek"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:01:59 -
43 çocuğu ilik nakliyle hayata bağladılar

MALATYA (AA) - OKAN COŞKUN - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi, 43 çocuk hastayı nakille sağlığına kavuşturdu.

Turgut Özal Tıp Merkezinde 3 yıl önce kurulan Çocuk Kemik İliği Nakli Bölümü'nde lösemi ve hemofagositik lenfohistiyositoz gibi birçok hastalığın tedavisi gerçekleştiriliyor.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine, kısa bir süre önce kurulan merkezlerinde önemli ve başarılı nakiller yapıldığını anlattı.

Kanser ve diğer kan hastalıklarında tedavi, tanı ve takip yapılan merkezlerinde hem erişkin hem de çocuk hastalarda gerçekleştirilen tedavide başarı oranının giderek arttığına dikkati çeken Kızılay, "Nakil yapılmasa kaybedebileceğimiz hastalara çare ve şifa dağıtıldı." dedi.

Merkezlerinin yaptığı tedaviyle ülke genelinde adından söz ettirdiğini dile getiren Kızılay, şöyle konuştu:

"Çocuk nakilleri Türkiye'de az sayıda merkezde yapılıyor. Burası ülkemizin en önemli nakil merkezlerinden biri oldu. Bütün imkanlarımız ve altyapımız hastanemizin laboratuvar ve teknik donanımları bu konuda yeterli ve üst düzeyde. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kök hücre ve kemik iliği nakli hem çocuklarda hem erişkinlerde çok önemli bir tedavi yöntemi. Onun için uygun insanlarımız kök hücre vericisi olsun."

- "Başarı oranlarımız çok yüksek"

Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Arzu Akyay ise ekipleriyle önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tedavisi diğer yöntemlerle mümkün olmayan kan hastalıklarının kemik iliği sayesinde tam ve kesin şekilde tedavi edildiğini vurgulayan Akyay, 3 yıldır nakillerin başarılı şekilde devam ettiğini belirtti.

Akyay, şunları kaydetti:

"Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl, Bitlis ve Adıyaman gibi birçok ilden hasta alıyoruz. Burada 5 hemşire, 1 nakil koordinatörü, 1 sorumlu hekim ve 1 de yardımcısı var. Çocuk Kemik İliği Nakli Bölümü'nde başarılı hizmet veriyoruz. 0-18 yaş arası çocuklara kemik iliği transplantasyonu yapabiliyoruz. Şu ana kadar 43. naklimizi yaptık. 43 nakilde de başarı oranlarımız çok yüksek."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazar Hasret Yıldırım Bekir Çoşkun'un camiden yolcu edilmesini eleştirdi
Gündem

Yazar Hasret Yıldırım Bekir Çoşkun'un camiden yolcu edilmesini eleştirdi

Yazar Hasret Yıldırım CHP'li Murat Avcı'nın Mus'ab bin Umeyr ile ilgili söylediği sözlere tepki gösterirken, Bekir Çoşkun'un camiden yolcu e..
Doğruysa çok vahim! Prens Selman ile ile ilgili bomba iddia
Gündem

Doğruysa çok vahim! Prens Selman ile ile ilgili bomba iddia

BAE, Bahreyn gibi ülkelerin İsrail ile normalleşme adımları attığı bu dönemde Sudan da benzer bir hamlede bulunmuştu. ABD ise Sudan'ı teröre..
Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!
Dünya

Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra Rum lider Nikos Anastasiadis'..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay