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42'nci kattan atladı, AVM'nin çatısına düştü

Konya'da 42 katlı bir plazanın en üst katındaki restorandan atladığı öne sürülen henüz ismi belirlenemeyen genç, bitişikteki alışveriş merkezinin çatısına düştü.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:04
42'nci kattan atladı, AVM'nin çatısına düştü

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Konya Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi üzerinde bulunan 42 katlı bir plazada meydana geldi. İddiaya göre, plazanın en üst katında bulunan restoranın teras kısmına çıkan, 20'li yaşlardaki bir erkek, kendisini boşluğu bıraktı.

Plazanın hemen bitişiğindeki alışveriş merkezinin yemek bölümünün çatısına düşen genç, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kartonpiyer tabaka üzerine düşen ve hareket etmekte zorluk çeken genci kurtarmak için tavanı kırdı.

Daha sonra sedyeye alınıp, iple aşağıya sarkıtılan genç, ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgil soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:04
  1. Konya
  2. AVM'nin çatısına düştü
  3. İntihar girişimi
  4. 42'nci kattan atladı

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