420 sayfalık eser! ‘Niğdeli Âlimler: Eserler ve Düşünceler’ isimli kitap çıktı

DURSUN SUNA NİĞDE

Niğdeli iş adamlarının desteğiyle hazırlanan ve Niğde’nin manevi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaran ‘Niğdeli Alimler’ isimli kitap okuyucusuyla buluştu. Editörlüğünü A. İskender Sarıca, Ahmet Vural ve Hicret Karaduman’ın yaptığı 420 sayfalık kitabın muhtevası, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim görevlilerinden oluşan bir ekip tarafından hazırlandı.

Niğdeli Kâdı Ahmed, Muhamed b. Kutlu, Kutbüddîn İznikî, Yakub b. İdris, Kemal Ümmî, gibi âlimlerin hayatlarına ve ilmî çalışmalarına yer verilen kitabın hazırlanması için yazma eserlerden faydalanıldı. Tefsir, hadis, fıkıh, felsefe, Arap dili, İslam tarihi ve sanatları, tasavvuf ve münazara gibi İslâmi düşünce geleneği gibi konuları ihtiva eden bu nadide eser, Niğde’nin ilim geleneğini gün yüzüne çıkarmayı ve şehir kültürüne değer katmayı amaçlıyor. Eser, İslami İlimler Fakültesi’nden temin edilebiliyor.