42 yaşındaki golcü, 28. kulübüyle anlaştı

Futbol kariyerine oldukça hareketli geçen Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, ilerleyen yaşına rağmen bir transfere daha imza attı.

Brezilya alt lig temsilcisi Rio Branco, kadrosuna 42 yaşındaki Sbeastian Abreu'yu kattı.

Son olarak Şili'nin Magallanes takımında forma giyen Abreu, böylece kariyerindeki 28. takıma transfer oldu.

Bu alanda zirvede 29 farklı takımda oynayan İngiliz oyuncular Trevor Benjamin ve John Burridge bulunuyor. (Sporx)