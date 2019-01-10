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42 yaşındaki golcü, 28. kulübüyle anlaştı

42 yaşındaki golcü Sebastian Abreu, Brezilya'nın Rio Branco takımı ile anlaşmaya vardı.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:51
42 yaşındaki golcü, 28. kulübüyle anlaştı

Futbol kariyerine oldukça hareketli geçen Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, ilerleyen yaşına rağmen bir transfere daha imza attı.

Brezilya alt lig temsilcisi Rio Branco, kadrosuna 42 yaşındaki Sbeastian Abreu'yu kattı.

Son olarak Şili'nin Magallanes takımında forma giyen Abreu, böylece kariyerindeki 28. takıma transfer oldu.

Bu alanda zirvede 29 farklı takımda oynayan İngiliz oyuncular Trevor Benjamin ve John Burridge bulunuyor. (Sporx)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:51
  1. Brezilya
  2. Şili
  3. Uruguay
  4. Sebastian Abreu
  5. Rio Branco

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