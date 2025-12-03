42 muhabirin gerçek tanıklıkları kitap oldu

Muhabirler Derneği’nin hazırladığı, 42 gazetecinin sahadaki gerçek tanıklıklarını bir araya getiren “Son Dakika: Bizim Hikâyemiz” kitabı, 6 Aralık’ta düzenlenecek özel bir programla tanıtılacak.

Muhabirler Derneği tarafından hazırlanan ve 42 gazetecinin sahadaki gerçek tanıklıklarını bir araya getiren “Son Dakika: Bizim Hikâyemiz – Gördük, Yaşadık, Yazdık” adlı eser, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 18.00’de Türk Ocağı Sahnesi’nde düzenlenecek özel bir programla tanıtılacak.

Kitap; afetlerden çatışma bölgelerine, toplumsal olaylardan kriz anlarına kadar birçok zorlu süreçte görev yapan gazetecilerin birebir yaşadıklarını, mesleğin görünmeyen yüzünü ve sahadaki gerçek mücadeleyi güçlü anlatımlarla okura sunuyor.

GERÇEĞİN PEŞİNDE 42 GAZETECİ

“Son Dakika: Bizim Hikâyemiz – Gördük, Yaşadık, Yazdık” kitabı; Türkiye’nin en zorlu dönemlerinde görev yapan muhabirlerin kimi zaman hayatlarını riske atarak kaleme aldığı gerçek olaylardan oluşuyor.

Bu kitap;

• Depremlerin enkazı altında,

• Savaş bölgelerinde mermi seslerinin arasında,

• Sınır hattındaki operasyon gecelerinde,

• Yangınların içinden,

• Sel ve afet bölgelerinde en zor koşullar altında,

• Toplumsal olayların ve siyasi krizlerin tam ortasında,

• Kısıtlı imkânlarla uzun mesai saatlerinde,

• Ailelerinden günlerce uzakta,

• Büyük bir sorumluluk duygusuyla hakikatin peşinde koşan muhabirlerin tanıklıklarıyla oluşturuldu.

Her hikâye sadece bir haber değil;

muhabirin yüzleştiği tehlikeyi,

gördüğü acıyı,

yaşadığı çaresizliği,

tanık olduğu umudu

ve mesleğine duyduğu bağlılığı yansıtıyor.