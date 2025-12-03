AA Giriş Tarihi: Sadece 11 ayda nereden nereye! Elektrikli otomobil satışlarında büyük patlama
Türkiye'de bu yılın ocak-kasım döneminde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkarak 166 bin 665'e yükseldi. AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomobil satışları bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,96 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13 yükselerek 238 bin 603 oldu.