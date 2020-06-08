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Aktüel

414 kök kenevir ile 168 gram kubar esrar ele geçirildi

Bilecik’te bir şahsa ait ev ve ormanlık alanda yapılan arama sonucunda kubar esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:29:33 -
414 kök kenevir ile 168 gram kubar esrar ele geçirildi

Bilecik’te bir şahsa ait ev ve ormanlık alanda yapılan arama sonucunda kubar esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi.


Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan Söğüt ilçesi Küre köyünde V.K. isimli şahsa ait ev ve ormanlık alanda yapılan arama sonucunda 168 gram kubar esrar, 414 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 12 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheli V.K. alınan ilk ifadesinin ardından Söğüt Adliye Sarayı’na sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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