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Siyaset 414 bin Suriyeli ülkesine döndü
Siyaset

414 bin Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye tarafından Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları ile oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar misafir edilen Suriyelilerden 414 bin 61’inin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:27:00 -
414 bin Suriyeli ülkesine döndü

Avrupa’nın Suriye’de ev yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a önceden söz verdiğini hatırlatan Soylu, şunları söyledi: “Hâlâ kendi ülkelerinde bunun için çırpınıyorlar ama samimiyetleri yok. Eylül ayının sonu diye bahsetmiştik ama 20 bin ev, ekim ayının sonunda İdlib’de tamamlanacak. 18 binine de aileler çoluk çocuk geçtiler ve oturdular. Bunu Avrupa’dan ve Amerika’dan gelen parayla yapmış değiliz. Bu milletin yardımları ve destekleriyle oldu. Allah razı olsun. Bu ülkedeki sivil toplum örgütleriyle, orada sizin ortaya koyduğunuz gayretle, burada Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği, yönlendirdiği kampanyalarla hem de çok da fazla Türkiye’ye yaymadan oradaki insanlara el uzatılıyor. Sadece ev yapılmıyor, binlerce tır gıda, giyecek ve sağlık malzemesi gönderiliyor. Bu nereden geliyor? Anadolu’nun derinliklerinden geliyor, başka bir yerden değil.”

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