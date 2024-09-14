41 istifa daha! Partide büyük deprem

Yerel seçimlere ittifaksız giren İYİ Parti'de istenilen sonuç alınamayınca istifalar peş peşe gelmişti. İYİ Parti yerel seçimin ardından başlayan istifa depremi sürüyor. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin ayrılığından sonra toplu istifa haberi geldi. Şırnak ilçe örgütünde de peşi sıra ayrılıklar geldi.

İYİ Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi’nin de aralarında bulunduğu 41 kişi partilerinden istifa etti. Gelişmeyi İlçi, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

X hesabından açıklama yapan İlçi, şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti Şırnak İl Başkanlığı görevimden istifa ettim. Başkanlığını yaptığım İYİ Parti Şırnak İl Yönetiminden ve İYİ Parti Şırnak İl Disiplin Kurulunda olanlardan toplam 41 kişi istifa etmiştir”

İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici ve İYİ Parti eski genel başkan yardımcısı Bahadır Erdem, CHP’ye katılmıştı. İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri Seyithan İşsiz ve Ahmet Ersagun Yücel ise AK Parti'ye katılmıştı. İYİ Parti'deki istifaların ardından Meclis'teki koltuk sayısı da 30'a düşmüştü.