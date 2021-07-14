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Dünya 408 milyon dolarlık kripto para operasyonu
Dünya

408 milyon dolarlık kripto para operasyonu

Kara para aklama operasyonunda İngiliz polisi 408 milyon dolarlık kripto paraya el koydu.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 02:31:00 -
408 milyon dolarlık kripto para operasyonu

Reuters'ın haberine göre; İngiliz polisi, organize suç örgütlerinin kara para aklamak için kripto para birimlerini kullanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 408 milyon dolar tutarında rekor miktarda kripto paraya el koydu.

Dönüm noktası operasyon

Operasyonda 39 yaşında bir kadın tutuklandı. Metropolitan Polis Komiser Yardımcısı Graham McNulty, "Dijital platformlar geliştikçe, kara para aklamak için kripto para kullanan organize suç örgütlerini giderek daha fazla görüyoruz" dedi.

Operasyonun uzun süren soruşturmada önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

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