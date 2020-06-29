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Ekonomi

400 ürüne ilave gümrük vergisi

Resmi Gazete’de yayımlan İthalatta Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ithalatta 400’ün üzerinde eşya için eylül sonuna kadar değişen oranlarda yüzde 20’ye kadar ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:50:00 -
400 ürüne ilave gümrük vergisi

İthalatta Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ithalatta 400’ün üzerinde eşya için eylül sonuna kadar değişen oranlarda yüzde 20’ye kadar ilave gümrük vergisi uygulanacak. Tekstil, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgahları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları, emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tartı alet ve cihazları, peruklar, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir çelikten eşya, kablolar, kıymetli süs eşyası ile bazı muhtelif ürünleri kapsayan 400’ün üzerinde ürün için 30 Eylül’e kadar geçici olarak ürün bazında değişen oranlarda yüzde 20’ye kadar, bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.

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