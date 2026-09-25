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Aktüel 400 kiloluk Roma dönemi lahit kapakları ele geçirildi!
Aktüel

400 kiloluk Roma dönemi lahit kapakları ele geçirildi!

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400 kiloluk Roma dönemi lahit kapakları ele geçirildi!

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 lahit mezar kapağı, sütun ayağı, tarihi eser niteliğinde yüzük ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kütahya’da tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen “Anadolu Mirası” operasyonlarında dikkat çeken buluntular ele geçirildi.

 

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Aslanapa ilçesine bağlı Nuhören köyünde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda, yaklaşık 400 kilogram ağırlığında 2 adet Roma dönemine ait lahit mezar kapağı, 50 kilogram ağırlığında 1 adet sütun direk ayağı ve 1 adet tarihi eser niteliğinde yüzük ele geçirildi. Ayrıca 37 adet 9x19 milimetre çapında fişek bulundu.

 

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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