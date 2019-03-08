400 fidan toprakla buluştu

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde belediye tarafından yapılan mesire alanına Tarım Lisesi öğrencileri tarafından 400 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikimi programına Belediye Başkanı Halil Başer’de katıldı ve öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Başkan Başer, yaptığı açıklamada, ’’Piknik alanınındaki çalışmalarımız hızla devam ediyor, yetişmiş çam ağacı naklinden sonra bu gün tarım lisesi öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte 400 yetişkin ıhlamur, akasya ve at kestanesi fidan dikimini gerçekleştirdik. Çeşme, mescit, çocuk oyun grubu, kamelya ve mangal yeri yapımı çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen Tarım Lisesi öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve belediye personellerimize teşekkür ederim’’ diye konuştu