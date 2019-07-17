0553 313 94 23

"40 yıllık plan" deyip uyardı: Bir sonrası iç savaştır!

Samsun Valiliği'nin düzenlediği panelde önemli uyarılarda bulunan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar "Eğer bu dönemi doğru okuyamazsak darbenin bir sonrası iç savaştır." dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:34
"40 yıllık plan" deyip uyardı: Bir sonrası iç savaştır!

Samsun Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Milli İrade Platformunca desteklenen ''15 Temmuz: Yenilenler, Yenilmeye Doymayanlar ve Pusuda Bekleyenler'' adlı panel gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın panel başkanlığını yaptığı panelde Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Bezci ve Milli Eğitim Bakanlığı Başmüşaviri Dr. Nejdet Subaşı açıklamalarda bulundu.

''Dünyada çok az topluma nasip olan bir süreç yaşadık''

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Aydın, 15 Temmuz darbe girişimi ve peşinden yaşananların bir destan olduğunu belirterek, ''Dünyada çok az topluma nasip olan bir süreç yaşadık. 1970'lerden itibaren 40 yıllık bir plan yapılıyor. Bu plan uygulanırken tamamen simultane bir şekilde, hiçbir hazırlığı olmadan bu halk liderinin çağrısıyla sokaklara dökülüyor ve ölümüne bu darbe kalkışmasına karşı duruyor. Dünyada başka bir yerde yaşanmaz diye düşünüyorum'' diye konuştu.

''Sorunları tartışmanın ötesine geçiremedik''

Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar ise, FETÖ darbe girişimi sonrasında yaşananları anlatarak, ''15 Temmuz'u gerçek anlamda FETÖ'cüleri temizlemek dışında olayın resmini, emarını, tomografisini çekebildik mi? Devlet elinden geldiği kadar çekmeye çalışıyor. Bu işin üniversiteleri, sivil toplum örgütleri, halk kesimi olarak bu işi anlayabildik mi? Ben yarı yarıya anlayabildiğimizi düşünüyorum. Önümüzde Suriye, Mısır, Libya, Ukrayna, Gürcistan gibi ülkeler iç içe geçmiş olmasına rağmen biz yüzde 50'sini anlayabildik. Politik olmaktan politize olmaya geçtiğimiz andan itibaren sorunları bir noktada tartışmanın ötesine geçiremedik. Ne Suriye'yi ne Irak'ı ne Mısır'ı ne Libya'yı ne Doğu Akdeniz'i ne de S-400 tartışmaları. Bu tartışmaları doğru noktaya getiremediğimiz için her defasında bizim karşımıza çok daha büyük bir sorunla başka bir şey geldi. 2010 yılından bugüne kadar Türkiye'nin yaşamış olduğu süreçlerin ekonomik anlamda bir fotoğrafını çekmeye kalksak bugün Türkiye'nin dış borcunun tamamı çıkar. 15 Temmuz gerçekten bu ülkenin, toplumun, derin milletinin bu sorunu çözmek için sahaya çıkıp netice aldığı bir olaydır” ifadelerini kullandı.

''İvmeyi hep yukarı doğru çıkardılar''

Toplumsal olarak bu tramvayı beraber atlatamadıkları ve bu yarayı beraber onaramadıkları sürece bir sonraki aşamanın ne olacağının belli olduğunu ifade eden Yarar, ''Dikkat ederseniz ivmeyi hep yukarı doğru çıkardılar. Eğer bu dönemi doğru okuyamazsak darbenin bir sonrası iç savaştır. Bunun bir sonrası Türkiye'de planlamaya çalıştıkları ve üstüne bütün emeklerini harcadıkları konu bunun üzerine gelişiyor. Türkiye'de darbe sonrasında bir iç savaşın oluşabileceği politik, ekonomik, etnik ve mezhepsel konuların tamamını kaşıyıp ve bunun üzerine odaklandıkları bir dönem yaşatmaya çalışıyorlar. Suriyelilerin Türkiye'de yaşaması ve onlar üzerinden açılan bölümü de buna dahil edebilirsiniz'' şeklinde konuştu.

''FETÖ Türkiye'deki NATO Gladiosudur''

NATO'nun yalnızca bir askeri yapılanma olmadığına vurgu yapan Yarar şunları söyledi:

''NATO aynı zamanda büyük bir istihbarat yapılanmasıdır. FETÖ Türkiye'deki NATO gladio yapılanmasının birebiridir. Eğitimi de birebir benzeridir. FETÖ Türkiye'deki NATO gladiosudur. Dikkat ediyorsanız bu olay bittikten sonra NATO subaylarını özellikle NATO'ya bağlı devletlerden biz geri alamadık. Almanya, Hollanda, ABD, İngiltere, Fransa, Norveç. Hiçbirinden geri alabildik mi. NATO ülkesinde görev yapan bütün subaylar orada iltica talebinde bulundular ve göreve devam ettiler.''

Yarar'ın konuşmasının ardından, Prof. Dr. Bezci ve Dr. Subaşı da açıklamalarda bulundu. Panelin sonunda Samsun Valisi Osman Kaymak panelistlere, tablo hediye etti. Panele ayrıca, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin ve vatandaşlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:34
  1. Samsun
  2. Sakarya
  3. Aydın
  4. iç savaş
  5. darbe girişimi
  6. mete yarar
  7. Güvenlik Politikaları Uzmanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM / 17 Temmuz 2019
    1. GÜNDEM / 17 Temmuz 2019
    2. 7 terörist daha öldürüldü
    3. Adana’da torbacı operasyonunda 7..
    4. (Özel) Ünlü oyuncu Tahsin Taşkın’ın..
    5. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine..
    6. Antifrizli su görünümlü etil alkol
    7. Bulgaristan’da Erzincan rüzgarı esti
    8. Yüksekova’da ‘’Parçalı Ay Tutulması’’..
    9. Erzincanspor yönetiminden Başkan..
    10. TBMM'de onaylandı!6 ay daha uzatıldı
    11. Davutoğlu’na yakın kaynaklar: Ali..
    12. Hatay’da parçalı Ay tutulması böyle..
    13. Kayserispor Kombine bilet fiyatları..
    14. Kayseri’den Süper Lig’e 2 hakem
    15. Yahyalıspor stadına kavuşuyor
    16. Kayserispor 4 maç yapacak
    17. 2019 YKS sınav sonuçları son dakika..
    18. Öğretmenler AFAD’dan aldıkları..
    19. Kayserispor’un Avusturya Kampı Başladı
    20. Cinayet zanlısının kaçışı 3 yıl sürdü
    21. ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye..
    22. Kardeşini vuran ağabeye 10 yıl hapis
    23. Yumuşacık kıvamıyla çikolatalı köpük..
    24. Kara yollarında durum
    25. 3 yıldır aranan cinayet zanlısı..
    26. Yurtta hava durumu
    27. "40 yıllık plan" deyip uyardı: Bir..
    28. Saman fiyatları el yakıyor
    29. Uzmanlardan sıcak ve ishal uyarısı
    30. 'Gizli' belge yayınlandı! İncirlik’te..
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?