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40 yıl süren düşmanlık sona erdi!

Lübnan'ın önde gelen Maruni Hristiyan liderlerinden Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Semir Caca ile Marada Hareketi Partisi Başkanı Süleyman Franci, 40 yıl süren düşmanlığın ardından barıştı.

15 Kasım 2018 Perşembe 02:12
40 yıl süren düşmanlık sona erdi!

İki lider arasındaki barışma, Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai önderliğinde başkent Beyrut'un kuzeyindeki Bkerke Kilisesi'nde gerçekleşti. 

Patrik Rai, burada yaptığı açıklamada, bu barışın, tüm ülkenin ulusal birliğinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Patrik Rai, Caca ve Franci arasında gerçekleşen üçlü görüşmenin ardından Lübnan Güçleri Partisi ile Marada Hareketi Partisi tarafından yapılan ve Metropolit Cozif Neffa'nın okuduğu ortak açıklamada, "(İki liderin ortak iradelerine binaen) Geçmişin acı sayfasını kapattığımızı ilan ederek anlaşmazlıkların giderilmesi ve yeni bir ufkun açılması gerektiğini vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, görüşmenin, sağlam ve kapsamlı uzlaşma seçeneğinin bir teyidi olarak gerçekleştiği ve Hristiyanların acı geçmişin sayfasını kapatmadan içinde bulundukları olumsuz durumdan kurtulamayacağı ifade edildi.

Caca ile Franci arasındaki anlaşmazlık, ülkede yaşanan iç savaş döneminde Lübnan Ketaib Partisinin askeri kanadı Lübnan Güçleri örgütünün 13 Haziran 1978'de düzenlediği saldırı sonucu yaşanan İhden Katliamı ile başladı.

Saldırı, Ketaib Partisi ile Marada Hareketi Partisi arasında, İhden beldesinin de içinde bulunduğu Zgarta'da nüfuz mücadelesi sonrası meydana gelmişti. İki taraf arasındaki anlaşmazlık, dönemin Lübnan Güçleri Komutanı Beşir el-Cemil'in müttefikleri üzerinde egemenlik sağlamaya ve milislerini kendi milislerine entegre etmeye çalışması üzerine büyümüştü.

Franci ailesinin yazlığına saldırı düzenlemekle görevlendirilen ancak yaralanması sonucu İhden'e ulaşamayan Semir Caca, saha komutanlarından birini saldırı için görevlendirmiş ve saldırıda Süleyman Franci'nin babası Tony Franci, annesi Vera Kardahi ve 2,5 yaşındaki kız kardeşi Cihan'ın yanı sıra 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 02:12
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  5. Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai

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