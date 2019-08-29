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40 yıl sonra yeniden bir aradalar

Darende Lisesi’nden 1979 yılında mezun olan öğrenciler 40 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:51
40 yıl sonra yeniden bir aradalar

Darende Lisesi’nden 1979 yılında mezun olan öğrenciler 40 yıl sonra yeniden bir araya geldi.


1978-79 eğitim-öğretim sezonunda Darende Lisesinden mezun olan öğrenciler, yapılan organizasyon ile bir araya geldi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden Darende ilçesine gelenleri, o dönem okul müdürlüğü yapan Veli Gürbüz karşıladı. 6- A Edebiyat sınıfının 40 yıl sonra yeniden bir araya gelmesi ile ilgili bilgi veren Adnan İlhan, “40 yıl önce aynı sınıfı paylaştığımız arkadaşlarımızla aynı sınıfta buluşmak bizleri çok duygulandırdı. Yurt dışından ve Türkiye’nin farklı yerlerinden bu organizeye gelerek hasret giderdik. Ben bu organizeyi yapanlara teşekkür ediyorum” dedi.


İstanbul’dan gelerek etkinliğe katılan Abdurrahman Yıldırım ise "Tarifi imkansız bir mutluluk içerisindeyim. Sınıf arkadaşlarımız ve okul müdürümüz ile 40 yıl aradan sonra bir aradayız. Anadolu insanının kültürü bu. 40 yıl geçse de unutulmayan arkadaşlıklar var. Bu vesilelerle ailelerimiz tanışıp kaynaşıyor, arkadaşlarımızla okul yıllarımızı yad ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:51
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