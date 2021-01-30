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Dünya 40 yıl sonra geri döndü
Dünya

40 yıl sonra geri döndü

Mısır'da bulunan Nil Nehri Çeşmesi, 40 yıl aradan sonra yenilenerek faaliyete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 23:51:00 -
40 yıl sonra geri döndü

Mısır’da Nil Nehri’nin ortasına inşa edilen Nil Nehri Çeşmesi’nin yenileceği bildirilmişti. Bakanlar Kurulu Medya Danışmanı Hani Yunus, Nil Nehri Çeşmesi’nin 40 yılın ardından yenilenerek faaliyete geçti. Işıklandırılan çeşme, geceleri göz kamaştırıcı bir manzara sunuyor.

1956'da Zamalek adasının karşısında ve Nil Nehri’nin ortasında inşa edilen çeşmenin yenileme çalışmaları, Kahire Valiliği ve 3 Bakanlık’ın müteahhitlerle yaptığı ortak anlaşma ile gerçekleştirildi.

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