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Teknoloji 40 saat kullanım imkanı sunan kablosuz kulaklık tanıtıldı
Teknoloji

40 saat kullanım imkanı sunan kablosuz kulaklık tanıtıldı

HMD Global, 40 saate kadar kullanım imkanı sunan 'Nokia Essential' isimli yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. İşte özellikleri...

Yeniakit Publisher
2020-10-21 02:37:00 -
40 saat kullanım imkanı sunan kablosuz kulaklık tanıtıldı

HMD Global, düzenlenen bir etkinlikte 40 saate kadar kullanım imkanı sunan 'Nokia Essential' isimli yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Gerekli durumlarda kablolu olarak da kullanılabilen Essential isimli yeni kulaklık, ses kalitesi ve kullanım süresi gibi özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

HMD Global tarafından yapılan açıklamada, yeni kablosuz kulaklığın, 40 milimetrelik dinamik ses sürücüleri ile birlikte kullanıcılara kaliteli bir ses deneyimi ve tam şarj sonrası 40 saate kadar kullanım imkanı sunacağı belirtildi.

Tek bir renk seçeneği bulunan yeni kulaklığın, Kasım ayında 70 dolar fiyat etiketiyle birlikte satışa sunulacağı açıklandı.

 

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