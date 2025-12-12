40 milyar dolarlık vurgun: Kripto kralı Do Kwon ABD’de 15 yıl ceza aldı

Kripto para girişimcisi Do Kwon, hayır kurumlarını sarsan ve bazı yatırımcıları intiharın eşiğine sürükleyen 40 milyar dolar değerindeki dolandırıcılık eylemleri nedeniyle perşembe günü 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Stanford mezunu olan ve bazıları tarafından “kripto para kralı” olarak anılan Kwon, mahkemede ve telefonla bağlanan mağdurların, dolandırıcılığın hayatlarında yarattığı yıkımı anlatmasının ardından özür diledi.

Manhattan federal mahkemesinde tüm gün süren duruşmada Yargıç Paul A. Engelmayer, savcılığın önerdiği 12 yıllık hapis cezasını “makul olmayan derecede hafif”, savunmanın talep ettiği beş yılı ise “akıl almaz ve fahiş biçimde mantıksız” olarak nitelendirdi.

Kwon, maksimum 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyaydı.

Yargıç Engelmayer, sarı hapishane kıyafetiyle sanık kürsüsünde oturan Kwon’a dönerek şöyle dedi: “Suçunuz, gerçek insanların gerçek parasından 40 milyar doları yok etti; bu kâğıt üzerinde bir zarar değil.”

Yargıç, olayı “epik, nesiller boyu hatırlanacak bir dolandırıcılık” olarak tanımladı ve Kwon’un yatırımcılar üzerinde “neredeyse mistik bir etkisi” olduğunu, geride ise hesaplanması mümkün olmayan bir “insani yıkım” bıraktığını söyledi.

FTX VE ONECOİN DAVALARINDAKİ TOPLAM ZARARDAN FAZLA

Kwon, 2018’de Singapur merkezli kurduğu Terraform Labs’ın çöküşünden kaynaklanan dolandırıcılık suçlamalarını ağustos ayında kabul etmişti. Savcılara göre bu çöküşün neden olduğu kayıplar, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried ve OneCoin’in kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood’un dolandırıcılık vakalarındaki toplam kaybı bile aştı.

Yargıç Engelmayer, yaklaşık bir milyon mağdurun bulunabileceğini tahmin etti.

Terraform Labs, TerraUSD’yi fiyat dalgalanmalarını önlemek için genellikle sabit bir varlığa veya para birimine endekslenen bir tür “stablecoin” olarak tanıtmıştı.

Ancak savcılara göre bu güven temeli dışarıdan gelen nakit enjeksiyonlarına dayanıyordu ve TerraUSD değerinin 1 dolar sabitinin çok altına düşmesinin ardından sistem çöktü.

Çöküş, TerraUSD ve onun serbest dalgalanan kardeş para birimi Luna’ya yatırım yapanları ağır şekilde vurdu ve “kripto para piyasalarını sarsan bir krizler zincirini” tetikledi.

Savcılar, Kwon’un çöküşün ardından Terraform Labs’ı Singapur’da yeniden inşa etmeye çalıştığını, ardından Balkanlar’daki sahil ülkesi Karadağ’a sahte pasaportla kaçtığını söyledi.

Kwon, Mart 2023’te Karadağ’da gözaltına alındı ve ABD’ye iade edilmeden önce hapiste geçirdiği 17 ay hapis süresinden düşülecek.

Kwon, anlaşma kapsamında 19 milyon doların üzerinde bir miktarı devlete bırakmayı kabul etti. Avukatları, Kwon’un davranışlarının açgözlülükten değil, kibir ve çaresizlikten kaynaklandığını savundu.

Yargıç Engelmayer, Kwon’un cezasını eşi ve dört yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı ve ayrıca yargılandığı Güney Kore’de çekme talebini reddetti.

Kwon, Yargıç Engelmayer’e hitaben konuşurken, “Son birkaç yılın neredeyse her uyanık anını, neyi farklı yapabileceğimi ve şimdi durumu düzeltmek için ne yapabileceğimi düşünerek geçirdim,” ifadelerini kullandı.

Mağdurları dinlemenin kendisini derinden sarstığını söyleyen Kwon, bunun “neden olduğu büyük kayıpları sadece tekrar hatırlattığını” ifade etti.

MAĞDURLAR: KAYIPLARIMIZ HAYATLARIMIZI MAHVETTİ, HAYIR KURUMLARI ZARAR GÖRDÜ

Telefonla bağlanan bir mağdur, TerraUSD çöküşüyle aile birikimlerinin buharlaşmasının ardından eşinin kendisinden boşandığını, oğullarının üniversiteyi bırakmak zorunda kaldığını ve yeniden Hırvatistan’a dönüp ailesiyle yaşamak zorunda kaldığını anlattı.

Bir başka mağdur, kayınpederini, kayınvalidesini ve yüzlerce sivil toplum kuruluşunu yatırım yapmaya ikna ettiği için “suçlulukla yaşamak zorunda” olduğunu söyledi.

Stanislav Trofimchuk, ailesinin yatırımının 190 bin dolardan, 13 bin dolara düştüğünü belirterek bunu “Hayatımızın 17 yılı gitti” sözleriyle aktardı ve yaşananları ise “iki haftalık saf dehşet” olarak tanımladı.

Mahkemede konuşan Chauncey St. John, birlikte çalıştığı bazı hayır kuruluşlarının iki milyon doların üzerinde, bir kilise grubunun ise yaklaşık 900 bin dolar kaybettiğini söyledi.

Kendisi ve eşi büyük bir borç yükü altında; kayınvalidesi ve kayınpederi ise planladıkları emeklilik yaşını çoktan geçmiş olmalarına rağmen çalışmak zorunda kalmış.

St. John, buna rağmen Kwon’u affettiğini belirterek, “Tanrı’nın ruhuna merhamet etmesi için dua ediyorum,” dedi.

Bir savcı, mağdurlardan gelen 300’den fazla mektuptan alıntılar okudu. Sadece baş harfleriyle tanımlanan bir kişi, faturalarını ödemeye çalışırken ve üniversite eğitimini sürdürmeye uğraşırken yaklaşık 11 bin 400 dolar kaybettiğini aktardı.

Bu kişi, Kwon’un Terra’yı birikimlerini koymak için güvenli bir yer gibi gösterdiğini yazdı:

“Bazıları için bu sadece bir sayı olabilir ama benim için yılların emeğiydi. Bir gecede yok oluşunu izlemek hayatımın en korkunç deneyimlerinden biriydi.”

“Yaşanan bir kaza değildi. Bir piyasa olayı değildi. Bu bir aldatmacaydı,” diye ekledi ve hâkime bu trajedinin “insani bedelini” dikkate alma çağrısı yaptı.

ABD savcı yardımcısı Sarah Mortazavi, Engelmayer’a verdiği ifadede Kwon’un “sistemik çöküşü gizlerken bir dayanıklılık yanılsaması yarattığını” söyledi. “Bu, kibirle, manipülasyonla ve insanları tamamen hiçe sayarak yapılmış bir dolandırıcılıktı.”