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Dünya 40 kişi bir anda rahatsızlanmıştı! 'Havana Sendromu'nun nedeni belli oldu
Dünya

40 kişi bir anda rahatsızlanmıştı! 'Havana Sendromu'nun nedeni belli oldu

Küba'da görev yapan Amerikalı ve Kanadalı diplomatlarda görülen 'Havana sendromu' rahatsızlığı ile ilgili dikkat çeken bir rapor hazırlandı. Raporda, söz konusu rahatsızlığın yönlendirilmiş radyo frekanslarından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 18:43:00 -
40 kişi bir anda rahatsızlanmıştı! 'Havana Sendromu'nun nedeni belli oldu

Küba'da görev yapan Amerikalı ve Kanadalı diplomatlarda rastlanan ve "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlıkla ilgili ABD yönetiminden ilk kez resmi rapor çıktı. Geçmişte "gizli ve deneysel bir silahın yol açtığı" iddia edilen rahatsızlığa, "yönlendirilmiş radyo frekanslarının" yani mikrodalga enerjisinin yol açmış olabileceği belirtildi.

Çalışma ABD Ulusal Bilimler Akademisi tarafından gerçekleştirildi.

2017'de Havana'da görevli Amerikalı ve Kanadalı diplomatlarda görülen baş ağrısı, baş dönmesi ve bilişsel bozukluk gibi belirtilerin en mantıklı açıklamasının "yönlendirilmiş, darbeli radyo frekans enerjisi" olabileceği belirtidi.

Ancak bunun bir saldırı kaynaklı olup olmadığı belirtilmedi.

2017 yılında ABD ve Kanadalı diplomatların rahatsızlanması üzerine,, elçilik çalışanlarının birçoğu geri çekilmişti.

2018'de benzer semptomların Çin'deki Amerikalı diplomatlarda da görülmesinin ardından Trump yönetimi soruşturma başlatmıştı.

Diplomatlardaki rahatsızlığın tarım ilaçları sebebiyle gerçekleştiği hatta "sonik saldırı sonucu" ortaya çıktığı iddia edilmişti.

"Komplo teorisi deyip geçin"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan stratejist Murat Akan, "Küba ve Çin’de 40 ABD’li diplomatın, 2016/2018 tarihleri arasında yaşadığı ‘mide bulantısı, baş ağrısı ve dönmesi’ sebebi açıklanamayan rahatsızlıkların asıl nedeni bulundu. ABD Ulusal Bilimler Akademisi yaptığı araştırma sonucunda yayınladığı raporunda Havana Sendromu’na yönlendirilmiş radyo frekansının (mikrodalga enerjisi) yol açtığı ifade edildi. Şimdi HAARP Projesini ve 5G'yi bir kez daha düşünün...Ya da düşünmeyin, bunlar "komplo teorisi" deyip geçin!!!" dedi.

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