40 ilde FETÖ'cü astsubaylar için düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var

İzmir merkezli 40 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon sonucu 54 şüpheliden 41'i yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 37'si muvazzaf 54 şüpheli için operasyon başlatıldı.

30'u halen TSK'da aktif

İzmir merkezli 40 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyon sonucu gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 41'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 41 kişiden 30'unun halen TSK'da aktif olarak çalıştığı, 11'inin de ihraç edilmiş olduğu belirtildi.

Tamamı astsubay

Şüphelilerin tamamının astsubay olduğu belirtilirken, 24'ünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 10'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'sinin de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup olduğu ifade edildi.

Öte yandan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği de belirtildi.