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Gündem 40 günlük bebekten yürek yakan haber
Gündem

40 günlük bebekten yürek yakan haber

Denizli'de 40 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bebeğin anne ve babası ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 14:41:00 -
40 günlük bebekten yürek yakan haber

Denizli'de Afgan uyruklu ailenin 40 günlük bebeğinin ölmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2038 Sokak'ta yaşayan Emine Sultani, iddiaya göre bebeği Zehra'nın beşikte hareketsiz yattığını gördü.

Sultani'nin ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Zehra'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken anne Emine ve baba Tajmir Sultani ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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