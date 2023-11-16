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Dünya 40 gün geçti, BM kritik Gazze tasarısını 5. oylamada kabul edebildi
Dünya

40 gün geçti, BM kritik Gazze tasarısını 5. oylamada kabul edebildi

Yeniakit Publisher
2023-11-16 07:04:00 -
40 gün geçti, BM kritik Gazze tasarısını 5. oylamada kabul edebildi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi’ndeki insani duruma ilişkin sunulan 5. karar tasarısını kabul etti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, BM Güvenlik Konseyi Gazze Şeridi’ndeki insani durumu görüşmek için yeniden bir araya geldi. Toplantıda, Malta tarafından sunulan ve Gazze Şeridi’ndeki insani durumla ilgili 5’inci karar tasarısı olan tasarı oylamaya sunuldu. Genişletilmiş insani duraklamalar, sınırsız yardım dağıtımı, tıbbi tahliyeler ve Gazze'de tutulan esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunan ve tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka riayet etmesi gerektiğini vurgulayan tasarı, 12 “evet” ve 3 “çekimser” oyla kabul edildi. Rusya, ABD ve İngiltere çekimser oy kullanan ülkeler oldu.

Rusya'nın önerisine ret

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia’nın tasarıda "insani ara" yerine “ateşkes” ifadesinin yer almasına yönelik değişiklik önerisi ise konsey tarafından reddedildi. Asıl amacın ateşkes ve şiddeti sona erdirmek olması gerektiğini söyleyen Nebenzia, ABD'yi müzakereler sırasında ateşkese yönelik herhangi bir atıf yapmamakla eleştirdi. Bunun konseyin desteklemesi gereken "en asgari ortak payda" olduğunu kaydeden Nebenzia, "İnsani duraklamalar ateşkesin yerini alamaz" dedi.

ABD ve İngiltere’den eleştiri

Girişime öncülük ettikleri için Malta'ya ve diğer konsey üyelerine teşekkür eden ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, buna rağmen Hamas'ı kınamayan veya tüm üye devletlerin vatandaşlarını terör saldırılarından koruma hakkını yeniden teyit etmeyen bir metne ülkesinin 'evet' oyu veremeyeceğini söyledi. İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da çok fazla çocuğun hayatını kaybettiğini ve ihtiyacı olanlara hayat kurtaran yardımları ulaştıracak kadar uzun bir ara vermenin doğru olduğunu belirtti. Buna rağmen tasarının 7 Ekim'deki Hamas saldırılarını kınamamasına üzüldüğünü belirten Woodward, bu krizi çözmek ve iki devletli çözümü gerçeğe dönüştürmek için konsey üyeleriyle birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

İlk 4 oylamada sonuç alınmamıştı

Gazze Şeridi’ndeki insani durumla ilgili olarak daha önce yapılan 4 oylama, ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’nin veto yetkisine sahip olduğu BM Güvenlik Konseyi'nde başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Brezilya tarafından hazırlanan ve insani duraklama çağrısında bulunan ilk karar tasarısı, "İsrail'in meşru müdafaa hakkından bahsetmediği" gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmişti. ABD tarafından hazırlanan ve İsrail'in "meşru müdafaa hakkını" ifade eden ancak “insani duraklama çağrısında bulunmayan” bir sonraki karar tasarısı ise Rusya ve Çin tarafından veto edilmişti. Rusya tarafından hazırlanana 3’üncü ve 4’üncü karar tasarıları veto edilmemiş ancak konsey tarafından onaylanması için gereken 9 oya ulaşamamıştı.

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ERMAN

ABD ve İngiltere masumlara oynuyor. Bu apaçık şerefsizliktir. Sahtekarlıktır.
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