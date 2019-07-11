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"40 bin aracın geçmişi temizlenecek"

MASFED Başkanı Aydın Erkoç:- "Gümrüklerde el konulan araçlara yönelik getirilecek düzenlemeyle on binlerce kişinin mağduriyeti ortadan kaldırılacak"- "40 bini aşkın aracın geçmişi temizlenecek. Vatandaş ister aracını kullanabilecek isterse satacak"

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:53
"40 bin aracın geçmişi temizlenecek"

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, gümrüklerde el konulan araçlara yönelik düzenlemeyle on binlerce kişinin mağduriyetinin giderileceğini belirterek, "40 bini aşkın aracın geçmişi temizlenecek. Vatandaş ister aracını kullanabilecek isterse satacak." dedi.

Erkoç, AA muhabirine, TBMM gündeminde bulunan ve gümrüklerde el konulan araçlara ilişkin düzenlemeleri de içeren torba teklif hakkında değerlendirmede bulundu.

Yurt dışından getirilen araçlarla ilgili 10 yıldır devam eden davalar olduğunu anımsatan Erkoç, söz konusu düzenlemeyle devletin yaklaşık 2 milyar lira gelir sağlayabileceğini söyledi.

Yurt dışından getirilirken el konulan araçlarla ilgili düzenlemenin bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Erkoç, "Gümrüklerde el konulan araçlar konusunda getirilecek düzenlemeyle on binlerce kişinin mağduriyeti ortadan kaldırılacak. 40 bini aşkın aracın geçmişi temizlenecek. Vatandaş ister aracını kullanabilecek isterse satacak." diye konuştu.

- Şartlar yerine getirilirse araç sahibine verilecek

Erkoç, düzenlemeye göre, taşıtın tasfiyesinin tamamlanmamış olması, 31 Aralık 2019'a kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 25'inin ilgili tahsil dairesine ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, araç hakkında el koyma ve müsadere kararının verilmeyeceğini bildirdi.

Mevcut el koyma kararının bu durumda kaldırılacağını ve el konulan aracın sahibine iade edilmesine karar verileceğine dikkati çeken Erkoç, iadesi talep edilen ulaşım araçlarının muhafazasına ilişkin masrafların da araç sahibince ödeneceğini dile getirdi.

- ÖTV indiriminin etkisi

30 Haziran'da sona eren "sıfır otomobil alımında ÖTV indirimi" uygulamasının sektöre etkisini de değerlendiren Erkoç, şunları kaydetti:

"ÖTV'deki indirimin sona ermesi yurt dışından araç getiren arkadaşları rahatsız ediyor, ama 70 bine yakın ikinci el araç alıp satanlar da mutlu oluyor. Çünkü sıfır otomobillerin ÖTV'leri indirildiği zaman ikinci elde ciddi bir durgunluk oldu. Bu araçlarda tekrar ÖTV indirimine gidilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşlar da buna göre hesaplarını yapmalı."

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:53
  1. Aydın Erkoç
  2. Gümrüklerdeki araçlara düzenleme
  3. ikinci el araç satışı
  4. MASFED

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