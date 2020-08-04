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Eğitim

4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralaması 2020

2020 üniversite 4 yıllık bölümler taban puanları | YKS sonuçları 27 Temmuz’da açıklandı. Adaylar 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacaklar. Tercih dönemiyle birlikte milyonlarca kişi “4 yıllık bölümler” , “Sayısal puanla girilecek bölüm puanları 2020” , “4 yıllık bölümler taban puanları” , “Hangi bölüme kaç puanla girilir 2020” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:15:00 -
4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralaması 2020

Üniversite sınavı koronavirüs gölgesinde 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçları 27 Temmuz’da açıklandı. Tercih süreci ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Adaylar kaç puanla hangi bölüme yerleşeceklerini araştırıyor. İşte, detaylar.

4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralaması 2020

4 yıllık bir bölüme yerleşmek isteyenler kaç puanla hangi üniversiteye yerleşeceklerini araştırıyor. Üniversite kontenjanları, puanları ve başarı sıralamaları için görsele tıklayınız.

 

YKS 2020 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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