4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralaması 2020
2020 üniversite 4 yıllık bölümler taban puanları | YKS sonuçları 27 Temmuz’da açıklandı. Adaylar 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacaklar. Tercih dönemiyle birlikte milyonlarca kişi “4 yıllık bölümler” , “Sayısal puanla girilecek bölüm puanları 2020” , “4 yıllık bölümler taban puanları” , “Hangi bölüme kaç puanla girilir 2020” konularını araştırıyor.
Üniversite sınavı koronavirüs gölgesinde 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçları 27 Temmuz’da açıklandı. Tercih süreci ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Adaylar kaç puanla hangi bölüme yerleşeceklerini araştırıyor. İşte, detaylar.
4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralaması 2020
4 yıllık bir bölüme yerleşmek isteyenler kaç puanla hangi üniversiteye yerleşeceklerini araştırıyor. Üniversite kontenjanları, puanları ve başarı sıralamaları için görsele tıklayınız.
YKS 2020 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ