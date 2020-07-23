4 yıllık üniversite taban puanları 4 yıllık sözel bölümler 4 yıllık bölümler eşit ağırlık

YÖK’den gelen açıklamaya göre, örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) örgün programlarda, Devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verildi. Hem YÖK Atlas hem ÖSYM tercih kılavuzu ile 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. İşte üniversite 4 yıllık taban puanları en küçük, başarı sarılamaları ve kontenjanları.

Bilgisayar Mühendisliği taban puanları

Ebelik taban puanları

Gıda Mühendisliği taban puanları

Eczacılık taban puanları

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