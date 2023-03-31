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Siyaset 4 yılda tek bir örnek daha gösterin! Hiranur’un tepesine vurulan iş makinesinin kırıcısı!
Siyaset

4 yılda tek bir örnek daha gösterin! Hiranur’un tepesine vurulan iş makinesinin kırıcısı!

Yeniakit Publisher
2023-03-31 10:31:00 -
4 yılda tek bir örnek daha gösterin! Hiranur’un tepesine vurulan iş makinesinin kırıcısı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Hiranur’un tepesine vurulan iş makinesinin kırıcısı!" başlıklı yazısı...

CHP'li İBB yönetimi, 4 yılda hiçbir kaçak binanın yıkımını yapmadı, sadece gündem olduktan sonra Hiranur Vakfı'nın binasına intikam alırcasına saldırdı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İBB'nin tutumuna değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Hiranur Vakfı’nın, tek katlı, imar kanunu kapsamında olup olmadığı bile şüpheli küçücük kulübesinin tepesine inen kırıcı içimi acıttı..

Hiç kimse izinsiz çatı bile yapmasın.. Eyvallah..
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Hiç kimse, tartışmalı dahi olsa, resmi kurumların bilgisi dışında işlem yapmasın, eyvallah..

Ama hodri meydan diyorum..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li başkanı, “Ben dindarlara zulmetmek için o binayı tepelerine yıktım” demiyorsa..

Bana, 4 yıllık başkanlığı döneminde, benzer kaç yıkım yaptığını göstersin..

Halktv’nin patronunun, boğaz manzaralı villasından başlayın..

Vakıf değil, dini tedrisat alanı değil.

İşadamlarının boğaz karşısında şarap yudumlaması için..

Denizi daha hakim bir yerden görebilmek için..

Daha başka dünyevi zevkler için yapılmış ben diyeyim, on binlerce, siz deyin yüz binlerce ruhsatsız yapı var iken..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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