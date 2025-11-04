  • İSTANBUL
Yerel 4 yaşındaki çocuk çakmakla yatağını yaktı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4 yaşındaki çocuğun çakmakla yatağını yakması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın, Kapaklı Vatan Mahallesi Plevne Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki çocuğun elinde bulunan çakmak ile yatağını yakması sonucu yangın çıktı. Aile kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken itfaiye ekiplerine de durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aile tarafından kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yaşanan olayda dumandan etkilenen veya yaralanan herhangi biri olmadı.

