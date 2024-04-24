4 yaşındaki çocuk boğazı kesilerek öldürüldü!
Kahramanmaraş'ta kayıp 4 yaşındaki çocuğun boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Çocuğun kuzeni gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta kayıp 4 yaşındaki çocuğun boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Çocuğun kuzeni gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi'nde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 4 yaşındaki Sultan Akgül'ün bulunması için çalışma başlattı.
BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando timleri, 6 saat süren çalışma sonucu, yaşadığı evin bitişiğindeki, dedelerine ait samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş halde cesedini buldu.
Akgül'ün cenazesi, incelemelerin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
KUZENİ GÖZALTINDA
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Akgül'ün kuzeni A.A'nın (14) ayakkabısında kan lekeleriyle saman kalıntılarına ulaştı. Ekipler ayrıca suç aletini de buldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: A.A