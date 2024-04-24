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Yerel 4 yaşındaki çocuk boğazı kesilerek öldürüldü!
Yerel

4 yaşındaki çocuk boğazı kesilerek öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2024-04-24 11:34:00 -
4 yaşındaki çocuk boğazı kesilerek öldürüldü!

Kahramanmaraş'ta kayıp 4 yaşındaki çocuğun boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Çocuğun kuzeni gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta kayıp 4 yaşındaki çocuğun boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Çocuğun kuzeni gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi'nde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 4 yaşındaki Sultan Akgül'ün bulunması için çalışma başlattı.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando timleri, 6 saat süren çalışma sonucu, yaşadığı evin bitişiğindeki, dedelerine ait samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş halde cesedini buldu.

Akgül'ün cenazesi, incelemelerin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KUZENİ GÖZALTINDA

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Akgül'ün kuzeni A.A'nın (14) ayakkabısında kan lekeleriyle saman kalıntılarına ulaştı. Ekipler ayrıca suç aletini de buldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: A.A

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Yaşı küçüktür,aklı kesmemiştir,cezai ehliyeti yoktur vs,vs birkaç yıl yatar ve seri katil olarak devam eder bu olay aklıma 7 kişiyi katleden caniyi getirdi o da ilk cinayetini kardeşini boğarak işlemişti ve onunda yaş tutmuyordu.

İbrahim Alkılıç

Lgbt ci kemalist eğitimcilerin gayet mutlu olması lazim. Bu onların eseri. Bu çocuklardan biri bir gün lgbtc ci kemalist eğitimcilerden birinin boğazını keserse hiç üzülmem.
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